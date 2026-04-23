Gismondi 1754, ricavi trimestrali balzano a 4,6 milioni (+28%)

(Teleborsa) - Gismondi 1754 , casa genovese di gioielleria d'altissima gamma quotata all'Euronext Growth Milan, ha registrato ricavi da vendite nel primo trimestre 2026 pari a 4,62 milioni di euro, in crescita del 28% rispetto ai 3,61 milioni dello stesso periodo del 2025. Il risultato è trainato dal Wholesale USA, balzato da 259.000 a 960.000 euro (+271%), e dalle Special Sales raddoppiate a 734.000 euro. Il canale wholesale complessivo sale al 66% del fatturato totale dal 60% del Q1 2025.



Sul fronte retail, il negozio di Sankt Moritz si conferma la boutique più performante con 725.000 euro (+12%). In termini geografici, gli USA passano dal 7% al 22% del fatturato, mentre la Russia rimane a zero per ragioni geopolitiche.



Massimo Gismondi, CEO di Gismondi 1754, commenta: "Il primo trimestre del 2026 conferma la nostra solidità. Nonostante le sfide globali, siamo stati in grado di adattarci rapidamente, puntando su mercati stabili e canali ad alto potenziale come il Wholesale e la vendita diretta. La performance di Sankt Moritz e la crescita negli USA dimostrano che il nostro posizionamento nell'altissimo di gamma è la strada corretta per creare valore nel lungo termine".

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