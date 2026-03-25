Confinvest, nel 2025 ricavi balzano a 81 milioni di euro (+153%) e utile netto quasi triplicato

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Confinvest , market dealer leader nell’oro fisico da investimento quotato su Euronext Growth Milan, ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2025.



I ricavi sono balzati a 80,9 milioni di euro, segnando un incremento del 153% rispetto ai 32 milioni del 2024. Ancora più significativa la crescita della redditività: l’EBITDA è salito a 2,1 milioni di euro (+114%) e l’Utile Netto è più che raddoppiato, passando da 0,5 a 1,4 milioni di euro. La solidità finanziaria è confermata da una Posizione Finanziaria Netta adjusted positiva per 7,3 milioni di euro.



"L’esercizio 2025 rappresenta per la Società un anno di decisa crescita e consolidamento del proprio posizionamento nel mercato dell’oro fisico da investimento. Le quotazioni del metallo prezioso hanno proseguito il trend di crescita già avviato negli anni precedenti, con il prezzo dell’oro che ha raggiunto i suoi nuovi massimi storici. In tale contesto di mercato, la performance della Società non rappresenta esclusivamente una conseguenza dell’andamento favorevole del prezzo del metallo prezioso: i risultati ottenuti nel 2025 sono infatti anche il frutto della capacità di Confinvest di intercettare nuove opportunità operative e commerciali, ampliando significativamente i volumi trattati e rafforzando la propria presenza nel mercato dell’oro fisico da investimento", ha dichiarato Simone Manenti, Amministratore Delegato di Confinvest.



La crescita è stata trainata per il 65% dai lingotti certificati LBMA e per il 35% dalle monete d'oro. Sul fronte strategico, si segnala il perfezionamento dell'acquisizione del ramo d'azienda di Dierre nel febbraio 2026, operazione che proietta la società verso lo sviluppo del canale all'ingrosso.



Il CdA ha proposto la distribuzione di un dividendo complessivo di circa 304 mila euro.



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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