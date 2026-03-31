Male APA Corporation sul mercato azionario di New York

(Teleborsa) - Scende sul mercato la holding attiva nel campo dell'energia , che soffre con un calo del 4,16%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di APA Corporation evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso APA Corporation rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di breve periodo di APA Corporation mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 43,84 USD. Rischio di discesa fino a 40,46 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 47,22.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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