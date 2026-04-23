Piazza Affari: movimento negativo per Avio
(Teleborsa) - Retrocede l'azienda aerospaziale italiana, con un ribasso del 2,66%.
L'andamento di Avio nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 33,64 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 34,74. Il peggioramento di Avio è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 33,24.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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