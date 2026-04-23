Piazza Affari: performance negativa per Cementir
(Teleborsa) - Rosso per la società cementiera, che sta segnando un calo del 2,57%.
Lo scenario su base settimanale di Cementir rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 15,75 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 15,42. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 15,31.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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