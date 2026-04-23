Reply, assemblea approva bilancio e rinnova piano Buyback da 550 milioni di euro

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Reply , società quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali, ha approvato il bilancio 2025 e deliberato la distribuzione di un dividendo lordo di 1,35 euro per azione, con stacco cedola il 18 maggio 2026 e pagamento il 20 maggio.



Il Gruppo ha chiuso il 2025 con un fatturato consolidato a 2,48 miliardi (+8%), EBITDA a 467,6 milioni (+13,9%), EBIT a 397,1 milioni (+18,5%) e utile netto di gruppo a 250,9 milioni (da 211,1 milioni nel 2024).



L'assemblea ha inoltre autorizzato il rinnovo del programma di acquisto di azioni proprie per un massimo di 3,5 milioni di azioni e un impegno finanziario massimo di 550 milioni di euro, in continuità con il programma avviato il 13 aprile scorso, principalmente a servizio di piani di incentivazione azionaria e operazioni straordinarie.

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