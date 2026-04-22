Fiera Milano, assemblea approva bilancio 2025 e dividendo di 0,25 euro

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria di Fiera Milano ha approvato il bilancio 2025 e deliberato la distribuzione di un dividendo di 0,25 euro per azione, con stacco cedola il 27 aprile 2026 e pagamento il 29 aprile. I risultati della capogruppo mostrano ricavi a 289,4 milioni (da 207,3 milioni nel 2024), EBITDA a 94,8 milioni e utile netto a 44,4 milioni. A livello consolidato i ricavi sono saliti a 379,9 milioni (da 273,2 milioni), con EBITDA a 131,5 milioni e utile netto a 50,8 milioni (+31,6 milioni rispetto al 2024).



L'assemblea ha rinnovato il CdA per il triennio 2026-2028 in 9 membri: Carlo Bonomi è confermato presidente, con Francesco Conci, Maurizio Dallocchio, Michaela Castelli, Veronica Squinzi, Matteo Bruno Lunelli, Costanza Esclapon De Villeneuve e Maria Luisa Mosconi dalla lista di Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano (78,2% dei voti), e Carlo Maria Ferro dalla lista degli investitori istituzionali (12,5%).



Approvato anche il Piano di Performance Shares 2026-2028.

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