Aedes, ok da soci a raggruppamento azionario in rapporto uno a dieci

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Aedes (già Restart), società immobiliare quotata su Euronext Milan, ha approvato il bilancio 2025, espresso parere favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, autorizzato il consiglio di amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.



I soci hanno deliberato di procedere al raggruppamento delle azioni attualmente in circolazione secondo un rapporto di 1:10 (uno a dieci).







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