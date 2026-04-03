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La Borsa di Hong Kong è chiusa
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03 aprile 2026 - 07.30
(Teleborsa) - Il mercato azionario di Hong Kong è chiuso per il Venerdì Santo.
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