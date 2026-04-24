Analisi Tecnica: GBP/USD del 23/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 aprile
Discesa moderata per il CABLE, che chiude la giornata del 23 aprile con una variazione percentuale negativa dello 0,31% rispetto alla seduta precedente.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1,3512. Primo supporto visto a 1,3442. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1,3418.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)