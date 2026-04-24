CR Asti, accordo di risoluzione amichevole con AD Carlo Demartini

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione della Cassa di Risparmio di Asti ha preso atto della prossima conclusione del mandato di Carlo Demartini quale AD il cui incarico avrà efficacia fino alla data dell'assemblea, termine naturale della scadenza del mandato stesso. Il CdA ha definito un accordo inerente la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con Carlo Demartini che ricomprende anche un impegno alla non concorrenza. Di comune accordo, Demartini proseguirà l'incarico di direttore generale fino al 31 luglio 2026 al fine di assicurare continuità gestionale.



"Esprimo un sentito ringraziamento a Carlo Demartini per l'impegno, la dedizione e la professionalità dimostrati nel corso del suo lungo mandato - ha commentato il presidente Giorgio Galvagno - Sotto la sua guida, la banca ha conseguito importanti risultati in termini di crescita, rafforzamento patrimoniale, solidità complessiva e posizionamento competitivo".



"Desidero ringraziare le persone dei CdA che si sono succeduti per la fiducia accordatami nel corso del mio mandato e soprattutto i colleghi e collaboratori che mi hanno accompagnato in questo lungo e proficuo percorso insieme - ha detto Carlo Demartini - È stato per me un onore guidare la banca e lavorare insieme a un team di grande valore, con cui abbiamo raggiunto risultati significativi. Lascio una realtà solida e ben posizionata, alla quale auguro i migliori successi per il futuro".

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