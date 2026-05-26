Webuild, accordo consensuale per la risoluzione del rapporto di lavoro con DG Massimo Ferrari

(Teleborsa) - Webuild ha concordato con Massimo Ferrari, Direttore Generale e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro motivata da ragioni personali e legate a nuovi progetti di vita e professionali.



La risoluzione, spiega una nota, avrà effetto dal 30 settembre 2026, successivamente all’approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale come Dirigente Preposto, al fine di garantire la piena continuità operativa e un ordinato passaggio delle responsabilità.

Il rapporto tra la società e Ferrari "si conclude in un clima di piena collaborazione e reciproca soddisfazione, al termine di quasi quindici anni di comune percorso professionale durante i quali il manager ha contribuito in modo significativo allo sviluppo e al rafforzamento del Gruppo", si legge nella nota.



Nell'ambito dell’accordo sono previsti: impegni di non concorrenza; obblighi di lock-up relativi alle azioni detenute; impegni di non sollecitazione del personale; il tutto nel rispetto della Politica di Remunerazione da ultimo approvata dall’Assemblea dei soci del 29 aprile 2026.



Inoltre, è previsto un incarico di consulenza strategica a favore dell’Amministratore Delegato per un periodo di tre anni, con riferimento alle materie di sua competenza.



L'operazione è stata approvata in data odierna dal Consiglio di Amministrazione di Webuild, previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione e, trattandosi di un’operazione con parte correlata di minore rilevanza, del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.



L’Amministratore Delegato Pietro Salini ha dichiarato: “Desidero ringraziare personalmente Massimo Ferrari per il contributo straordinario assicurato in questi anni al nostro Gruppo. Il percorso condiviso è stato caratterizzato da professionalità, lealtà e visione comune. La prosecuzione della collaborazione in forma consulenziale testimonia la solidità del rapporto costruito nel tempo e consentirà alla Società di continuare a beneficiare della sua esperienza".



Alla data odierna, sulla base delle informazioni disponibili alla Società, Massimo Ferrari detiene n. 1.198.599 azioni della Società.

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