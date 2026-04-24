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Eurozona: violenta contrazione per l'EURO STOXX Retail
In breve
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Finanza
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Indici settoriali
24 aprile 2026 - 15.00
Profondo rosso per il
comparto vendite al dettaglio europeo
, che retrocede a 912,35 punti, in netto calo dell'1,91%.
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