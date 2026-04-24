Milano 15:16
47.589 -0,67%
Nasdaq 23-apr
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Dow Jones 23-apr
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Francoforte 15:16
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Eurozona: violenta contrazione per l'EURO STOXX Retail

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Eurozona: violenta contrazione per l'EURO STOXX Retail
Profondo rosso per il comparto vendite al dettaglio europeo, che retrocede a 912,35 punti, in netto calo dell'1,91%.
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