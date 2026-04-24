Francoforte: performance negativa per Puma

(Teleborsa) - Ribasso per Puma , che presenta una flessione del 2,10%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del MDAX . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Puma . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 25,07 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 24,44. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 24,14.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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