Francoforte: scambi in positivo per Siemens Energy
(Teleborsa) - Bene il leader delle energie rinnovabili, con un rialzo dell'1,93%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Siemens Energy rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo di Siemens Energy classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 191,5 Euro e primo supporto individuato a 181,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 201,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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