Francoforte: scambi in positivo per Siemens Energy

(Teleborsa) - Seduta positiva per il leader delle energie rinnovabili , che avanza bene dell'1,88%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Siemens Energy più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di Siemens Energy mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 169,7 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 168,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 171,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```