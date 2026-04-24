Londra: andamento rialzista per BT Group

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni , che tratta in utile dell'1,88% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che BT Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,77%, rispetto a -1,81% del principale indice della Borsa di Londra ).





La tendenza di breve di BT Group è in rafforzamento con area di resistenza vista a 2,261 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,212. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 2,309.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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