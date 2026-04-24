Londra: movimento negativo per Berkeley Group Holdings

(Teleborsa) - Retrocede l' azienda specializzata nella rigenerazione di aree industriali dismesse , con un ribasso del 2,02%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Berkeley Group Holdings , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Berkeley Group Holdings evidenzia un declino dei corsi verso area 32,67 sterline con prima area di resistenza vista a 33,19. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 32,37.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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