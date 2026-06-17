Londra: scambi in positivo per Berkeley Group Holdings
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda specializzata nella rigenerazione di aree industriali dismesse, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,95%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Berkeley Group Holdings più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Berkeley Group Holdings è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 35,85 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 35,19. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 36,51.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```