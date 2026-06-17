Londra: scambi in positivo per Berkeley Group Holdings

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l' azienda specializzata nella rigenerazione di aree industriali dismesse , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,95%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Berkeley Group Holdings più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Berkeley Group Holdings è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 35,85 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 35,19. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 36,51.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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