Parigi: giornata depressa per Renault

(Teleborsa) - Retrocede la casa automobilistica francese , con un ribasso del 2,36%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Renault rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 30,73 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 29,77. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 29,41.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```