Parigi: andamento rialzista per Renault

(Teleborsa) - Balza in avanti la casa automobilistica francese , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,26%.



L'andamento di Renault nella settimana, rispetto al CAC40 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Le implicazioni di medio periodo di Renault confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 31,11 Euro con primo supporto visto a 29,99. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 29,26.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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