Milano 12:41
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Dow Jones 23-apr
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Piazza Affari: andamento rialzista per il comparto oil italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: andamento rialzista per il comparto oil italiano
L'Indice petrolifero a Milano continua la giornata in aumento dello 0,76%.
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