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Piazza Affari: andamento rialzista per il comparto oil italiano
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24 aprile 2026 - 10.00
L'
Indice petrolifero a Milano
continua la giornata in aumento dello 0,76%.
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