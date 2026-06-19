Milano 16:19
52.998 +0,59%
Nasdaq 18-giu
30.406 0,00%
Dow Jones 18-giu
51.565 +0,14%
Londra 16:19
10.369 -0,30%
Francoforte 16:19
25.061 +0,14%

Piazza Affari: scatto rialzista per il comparto oil italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: scatto rialzista per il comparto oil italiano
Si muove con il vento in poppa l'indice petrolifero a Milano, che arriva a 27.002,54 punti.
Condividi
```