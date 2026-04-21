SG Company, Websim alza target price con accelerazione della crescita e M&A

(Teleborsa) - Websim Corporate Research (Intermonte) ha incrementato a 0,48 euro per azione (dai precedenti 0,45 euro) il target price su SG Company , società attiva nel settore Entertainment&Communication e quotata su Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.



Gli azionisti confermano il giudizio positivo alla luce dell'aggiornamento del Piano 2026-2030, dei risultati 2025 e di un brillante inizio 2026. Il percorso delineato dal management "evidenzia un significativo potenziale di crescita, con la possibilità di un salto dimensionale che si tradurrebbe in maggiore visibilità, rafforzamento del brand e progressivo consolidamento delle sinergie operative".



"La strategia di aggregazione, insieme al potenziale avvio di un percorso di espansione internazionale con focus iniziale sull'Europa, rappresenta un ulteriore driver di sviluppo nel medio periodo, mentre il track record del Gruppo rafforza la visibilità sulla raggiungibilità degli obiettivi", viene aggiunto.

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