NextGeo, Alantra alza target price: slancio si consolida grazie a forte esecuzione

(Teleborsa) - Alantra
ha incrementato a 15,5 euro
per azione (dai precedenti 15 euro) il target price
su NextGeo
, società nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore quotata sul mercato Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo visto l'upside potenziale del 38%.
Dopo la pubblicazione dei conti 2025
, gli analisti ribadiscono la "visione positiva sul titolo, supportata da un solido portafoglio ordini e da una pipeline di progetti in crescita
, che dovrebbero sostenere l'attuale slancio positivo nel medio termine".
Viene spiegato che i messaggi emersi durante la conference call sono stati costruttivi
, evidenziando: 1) una maggiore esposizione al segmento Oil&Gas in futuro, grazie al crescente contributo di Rana Subsea; 2) nessuna variazione nella visibilità del business a seguito dei conflitti in Medio Oriente, a conferma che il gruppo rimane sulla buona strada, anche in relazione al recente contratto con Saipem
(del valore di 150 milioni di dollari) da eseguire nella regione (le operazioni inizieranno entro giugno); 3) il mercato offshore continua a crescere con solide prospettive; e 4) margine EBITDA oltre il 26% confermato. NextGeo entra nel 2026 con diverse iniziative: 1) ribadire il piano di uplisting
; 2) ampliare i servizi offerti (preparazione dei percorsi e attività di scavo); 3) espandere l'attività in nuovi mercati (sorveglianza e protezione di infrastrutture sottomarine critiche). e 4) rimanere attivi sul fronte dell'M&A
.
Le stime aggiornate
di Alantra includono l'investimento di 120 milioni di dollari
nella nuova nave offshore NG Supporter, unitamente a un leggero incremento del fatturato e dell'EBITDA (circa +1% in media). Introduce le stime per il 2028 e ribadisce la traiettoria di crescita, che implica un solido CAGR del fatturato a doppia cifra 25-28 del 24% (crescita organica a due cifre alte) e un margine EBITDA medio del 26,4% nel periodo. Continua ad aspettarsi una forte generazione di flussi di cassa operativi nel 2026, che compenserà parzialmente gli straordinari investimenti relativi alla nuova nave, con un indebitamento netto previsto a 51,1 milioni di euro quest'anno (0,5x EBITDA) prima di tornare a una posizione di cassa netta già nel 2027
.