Planetel, Alantra abbassa target price con ramp-up più graduale

(Teleborsa) - Alantra ha abbassato a 6 euro per azione (dai precedenti 6,6 euro) il target price su Planetel , società attiva nel settore delle telecomunicazioni e quotata su Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo visto l'upside potenziale del 52%.



Gli analisti scrivono che i risultati del secondo semestre 2025 sono stati sostanzialmente in linea con le aspettative, con il contributo dell'M&A che ha compensato la crescita organica più debole, mentre la redditività riflette la fase di investimento in corso e gli sforzi di integrazione. L'attenzione principale rimane sull'esecuzione: il passaggio al cloud, alla sicurezza informatica e ai servizi virtualizzati sta procedendo, ma ci vorrà del tempo prima che si traduca pienamente in crescita e margini, soprattutto in un contesto ancora competitivo e guidato dai prezzi nel settore retail TLC.



Alla luce di questo contesto, Alantra ha leggermente ridotto le stime di fatturato per gli esercizi 2026-2027 (in media -5%), con una redditività rivista in modo più che proporzionale (circa -14% di EBITDA e -18% di EPS). Detto questo, le stime indicano un fatturato di 53,7 milioni di euro per l'esercizio 2028 (circa l'8% di CAGR tra l'esercizio 2025 e il 2028), un EBITDA di 13,2 milioni di euro (margine del 24,7%, +circa 300 punti base rispetto all'esercizio 2025) e un debito netto di 10,1 milioni di euro, il che implica un deleveraging di 8 milioni rispetto ai livelli attuali.



"Ribadiamo comunque il nostro rating Buy, in quanto riteniamo che l'attuale valutazione non rifletta appieno la transizione del gruppo verso servizi a maggior valore aggiunto e i benefici a medio termine derivanti dal cloud, dalla cybersecurity e dal data center di Padova - si legge nella ricerca - Sebbene l'espansione dei margini sarà probabilmente più graduale del previsto, l'evoluzione del mix di attività e il ciclo di investimenti in corso dovrebbero supportare un progressivo miglioramento della redditività e della generazione di cassa".

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