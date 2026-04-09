Acquisti su FAE Technology dopo accordo con Orbital Paradigm. per Alantra "passo positivo" per rafforzare ambizioni spaziali

(Teleborsa) - Seduta positiva a Piazza Affari
per FAE Technology
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel design e produzione di soluzioni per il settore dell'elettronica integrata, che in mattinata ha annunciato che la controllata Kayser Italia
ha siglato un accordo strategico con Orbital Paradigm
, azienda madrilena specializzata nello sviluppo di soluzioni di trasporto spaziale riutilizzabili, per partecipare alla missione orbitale "Learn to Fly" (aprile 2027), incentrata sulle applicazioni in microgravità.
Gli analisti di Alantra
considerano l''intesa "un passo positivo per rafforzare il posizionamento di FAE nell'economia spaziale
in continua evoluzione", in un settore che si sta orientando verso verso modelli commerciali in orbita terrestre bassa, anche in vista
del superamento della ISS (International Space Station).
La capacità di Kayser Italia di gestire l'intero ciclo di vita del carico utile (dal lancio al rientro) "ne rafforza il ruolo di partner strategico
in applicazioni ad alto valore aggiunto (microgravità, piattaforme riutilizzabili)", aggiungono gli esperti.
Sebbene non siano stati divulgati dettagli finanziari e la tempistica sia a medio termine, Alantra ritiene che "l'iniziativa confermi il valore strategico dell'acquisizione di Kayser
e metta in evidenza il coinvolgimento del Gruppo in un segmento in crescita strutturale e guidato dall'innovazione".
Gli analisti confermano pertanto la raccomandazione Buy
sul titolo.
Nel frattempo, FAE Technology
si attesta a 2,65 euro, con un aumento del 7,72%
.