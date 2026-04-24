SILVER del 23/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 aprile
A picco il metallo prezioso, che chiude gli scambi con un pessimo -2,92%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'argento. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 79,02. Primo supporto a 73,66. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 71,88.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)