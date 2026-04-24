Milano 9:41
47.508 -0,83%
Nasdaq 23-apr
26.783 0,00%
Dow Jones 23-apr
49.310 -0,36%
Londra 9:41
10.411 -0,44%
24.139 -0,07%

SILVER del 23/04/2026

Finanza
SILVER del 23/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 aprile

A picco il metallo prezioso, che chiude gli scambi con un pessimo -2,92%.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'argento. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 79,02. Primo supporto a 73,66. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 71,88.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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