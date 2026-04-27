Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 24/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 aprile
Chiusura in rosso per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che termina la seduta segnando un calo dello 0,73%.
Il quadro tecnico di breve periodo del greggio mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 111,07. Rischio di discesa fino a 96,28 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 125,85.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)