Milano 12:09
47.769 +0,24%
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Dow Jones 24-apr
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Londra 12:09
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Analisi Tecnica: GBP/USD del 26/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 26/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 aprile

Seduta sostanzialmente invariata per il CABLE, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,16%.

Lo status tecnico di breve periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1,3542. Rischio di eventuale correzione fino al target 1,3472. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 1,3612.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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