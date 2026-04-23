Analisi Tecnica: GBP/USD del 22/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 aprile
Seduta sostanzialmente invariata per il CABLE, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,04%.
Le implicazioni di medio periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1,3533 con primo supporto visto a 1,3483. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1,3459.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)