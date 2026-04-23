Milano 9:33
47.735 -0,10%
Nasdaq 22-apr
26.937 0,00%
Dow Jones 22-apr
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Londra 9:33
10.429 -0,46%
24.125 -0,29%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 22/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 22/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 aprile

Seduta sostanzialmente invariata per il CABLE, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,04%.

Le implicazioni di medio periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1,3533 con primo supporto visto a 1,3483. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1,3459.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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