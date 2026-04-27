Borsa Italiana, in rialzo il controvalore degli scambi del 24/04/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,91 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 3,56 miliardi della seduta precedente.I volumi si sono attestati a 0,42 miliardi di azioni, rispetto a 0,38 miliardi precedenti.Tra i 721 titoli scambiati sul listino milanese, 229 azioni hanno chiuso l'ultima seduta in rialzo, mentre 447 hanno portato a casa una flessione. Poco variate le restanti 45 azioni.