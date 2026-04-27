Milano 27-apr
0 0,00%
Nasdaq 27-apr
27.306 +0,01%
Dow Jones 27-apr
49.168 -0,13%
Londra 27-apr
10.321 -0,56%
Francoforte 27-apr
24.084 -0,19%

Borsa: Stabile Francoforte, che riporta un cauto -0,19%

Il DAX chiude a 24.083,53 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Francoforte, che riporta un cauto -0,19%
Giornata fiacca per Francoforte, che porta a casa un modesto -0,19%, terminando le negoziazioni a 24.083,53 punti.
Condividi
```