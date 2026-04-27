Credem, Credemtel sale a 75% capitale di Andxor

(Teleborsa) - Credemtel, società di innovazione digitale del Gruppo Credem guidata dal Direttore Generale Giancarlo Caroli, annuncia il rafforzamento della propria partecipazione in Andxor - che opera nel settore IT - salendo al 75% del capitale.



L’operazione - spiega la nota - porta a compimento il percorso strategico iniziato nel 2020 con l’acquisizione di una quota del 20% di Andxor da parte di Credemtel, poi incrementata al 40% nel 2021 e permette di integrare stabilmente nell’ecosistema industriale di Credemtel (composto dalle partecipate Flairbit, Mynet e la stessa Andxor) le tecnologie di firma elettronica e il sistema di "chiavi digitali" e certificati che permette di blindare un documento e mettere un timbro d'identità certo su chi lo firma (PKI - Public Key Infrastructure). Più in dettaglio, il rafforzamento dell'integrazione nativa di tali componenti permetterà a Credemtel di consolidare l'offerta nell'ambito della validità legale dei documenti e della garanzia dell'identità digitale.



“Portare la nostra quota al 75% in Andxor accelera lo sviluppo di tecnologie che rendono i processi aziendali nativamente sicuri e legalmente validi, consolidando la nostra leadership nel mercato della sicurezza informatica e dell'identità digitale”, ha dichiarato Giancarlo Caroli, Direttore Generale di Credemtel. “Questa operazione è un tassello fondamentale per rafforzarci come polo tecnologico d'eccellenza. Per il 2026”, ha aggiunto Caroli, “puntiamo insieme alle società partecipate ad incrementare i ricavi sul 2025 del 10%, integrando l'Intelligenza Artificiale nelle nostre soluzioni per offrire flussi documentali sempre più automatizzati, sicuri e integrati”.



Il percorso di crescita di Credemtel si basa su una strategia che punta con decisione su ambiti chiave come l'Intelligenza Artificiale, la cybersecurity e la gestione della supply chain. In questo scenario, l'azienda integra sistemi avanzati di Business Automation per creare infrastrutture digitali flessibili e capaci di adattarsi rapidamente al mercato.



La pianificazione triennale di Credemtel prevede ricavi in aumento del 40% rispetto al 2025 tramite un robusto “ecosistema di tecnologie”, dove la crescita è alimentata anche dal dinamismo delle società partecipate come Flairbit, (IoT e AI) e Mynet (app per la comunicazione e l’engagement delle risorse umane) ed eventuali ulteriori acquisizioni per supportare la crescita dimensionale.







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