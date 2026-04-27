Dexelance: Andrea Sasso e Giorgio Gobbi AD, Giovanni Tamburi vicepresidente

(Teleborsa) - Il nuovo CdA di Dexelance , gruppo industriale diversificato tra i leader italiani nel design, luce e arredamento di alta gamma, ha nominato Andrea Sasso presidente e AD, ha nominato Giorgio Gobbi AD e attribuito la carica di vicepresidente a Giovanni Tamburi.



L'assemblea aveva in precedenza deliberato di determinare in 11 il numero degli amministratori e nominato in CdA per il triennio 2026-2028: Andrea Sasso, Presidente, Giorgio Gobbi, Giovanni Tamburi, Michele Gervasoni, Paola Antonella Mungo (dichiaratasi in possesso dei requisiti di indipendenza), Alessandra Rollandi, Piero Generali, Federica Menichetti (dichiaratasi in possesso dei requisiti di indipendenza), Paola Tagliavini (dichiaratasi in possesso dei requisiti di indipendenza), Giovanna Della Posta (dichiaratasi in possesso dei requisiti di indipendenza) e Lea Lidia Lavitola.



Tutti i consiglieri provengono dall'unica lista presentata, ossia dalla lista n. 1 presentata da: Investindesign, Tamburi Investment Partners , Elpi, Fourleaf, Michele Gervasoni e Giorgio Gobbi, complessivamente titolari di 11.714.545 azioni, pari al 43,5065% del capitale. La lista ha ottenuto 12 voti favorevoli, pari al 89,94% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea, al 89,94% delle azioni ammesse al voto e al 45,44% del capitale.



Il CdA ha anche deliberato di modificare il calendario degli eventi societari previsti per l'esercizio 2026, anche al fine di consentire maggiore flessibilità per la futura esecuzione dell'aumento di capitale di cui alla delega conferita dall'assemblea del 20 gennaio 2026, anticipando al 4 maggio 2026 la data per l'approvazione delle informazioni finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2026, originariamente prevista per il 12 maggio 2026.



(Foto: © rawpixel)

Condividi

```