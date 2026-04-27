Il Sole 24 Ore: l'assemblea approva il bilancio 2025, utili portati a nuovo

(Teleborsa) - L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti de Il Sole 24 ORE riunitasi oggi sotto la presidenza di Maria Carmela Colaiacovo, ha preso atto dei risultati consolidati, già approvati dal Consiglio di Amministrazione dello scorso marzo, che riportano un utile di 4 milioni di euro, ricavi pari a 213,9 milioni di euro (con ricavi pubblicitari pari a 90,7 milioni di euro in aumento dell’1,5%) e una posizione finanziaria netta positiva per 6,1 milioni di euro, in miglioramento di 12,6 milioni rispetto al 31 dicembre 2024.



L’Assemblea ha approvato il bilancio della Capogruppo Il Sole 24 ORE e ha deliberato di destinare il risultato d’esercizio pari a 3.971.887 euro alla voce di Patrimonio Netto "utili riportati a nuovo".

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