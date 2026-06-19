Italia, produzione costruzioni di aprile destagionalizzata +0,3% su mese

(Teleborsa) - Lo scorso aprile, l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni è aumentato dello 0,3% rispetto a marzo.



E' quanto riporta l'ultimo rapporto dell'Istat, aggiungendo che nella media del trimestre febbraio–aprile 2026 il dato è salito dello 0,4% nel confronto con il trimestre precedente.



Su base tendenziale, l’indice grezzo ha registrato ad aprile un incremento del 7,4%, mentre l’indice corretto per gli effetti di calendario è cresciuto del 2,7% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 21 contro i 20 di aprile 2025).



Nella media dei primi quatto mesi dell’anno corrente, l’indice grezzo è aumentato del 3,0%, mentre l’indice corretto per gli effetti di calendario è salito dell’1,6%, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

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