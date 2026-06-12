Madrid: allunga il passo Acciona Energia
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di energia rinnovabile spagnolo, che tratta in rialzo del 6,91%.
Il movimento di Acciona Energia, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'Ibex 35, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo status tecnico di Acciona Energia mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 22,27 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 23,31. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 21,65.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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