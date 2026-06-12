Madrid: allunga il passo Acciona Energia

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di energia rinnovabile spagnolo , che tratta in rialzo del 6,91%.



Il movimento di Acciona Energia , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell' Ibex 35 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo status tecnico di Acciona Energia mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 22,27 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 23,31. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 21,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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