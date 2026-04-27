Madrid: positiva la giornata per Solaria

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l' azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica , in guadagno del 2,55% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che Solaria mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,21%, rispetto a -4,01% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





Il quadro tecnico di breve periodo di Solaria mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 25,47 Euro. Rischio di discesa fino a 25,1 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 25,84.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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