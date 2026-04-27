New York: andamento rialzista per Lululemon Athletica

(Teleborsa) - Bene il distributore di abbigliamento tecnico sportivo , con un rialzo del 3,01%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lululemon Athletica , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Lululemon Athletica evidenzia un declino dei corsi verso area 145 USD con prima area di resistenza vista a 150. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 141,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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