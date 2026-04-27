New York: andamento rialzista per Lululemon Athletica
(Teleborsa) - Bene il distributore di abbigliamento tecnico sportivo, con un rialzo del 3,01%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lululemon Athletica, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Lululemon Athletica evidenzia un declino dei corsi verso area 145 USD con prima area di resistenza vista a 150. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 141,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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