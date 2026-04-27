Parigi: andamento sostenuto per Eurofins Scientific

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,81%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Eurofins Scientific rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Analizzando lo scenario di Eurofins Scientific si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 62,18 Euro. Prima resistenza a 63,48. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 61,44.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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