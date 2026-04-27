Piazza Affari: si concentrano le vendite su Fiera Milano

(Teleborsa) - Si muove verso il basso illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , con una flessione del 3,01%.



L'andamento di Fiera Milano nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 7,84 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 7,64. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 7,54.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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