WIIT, buyback di 27.000 azioni

(Teleborsa) - WIIT , nell'ambito, del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato dal 30 marzo al 3 aprile 2026, complessivamente 27.000 azioni proprie, al prezzo medio unitario di 26,5706 euro per azione, per un controvalore pari a 716.740,26 euro.



Dall'inizio del programma, il player italiano attivo nei servizi cloud per le applicazioni critiche aziendali ha acquistato 1.564.267 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di 34.857.194,07 euro; in seguito agli acquisti finora effettuati, detiene un totale di 3.490.758 azioni proprie, pari a circa il 12,46% del capitale sociale.



Intanto, sul listino milanese, il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 27,85 euro.









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