BasicNet, buyback per oltre 350 mila euro

(Teleborsa) - BasicNet ha comunicato che dal 23 al 27 marzo 2026, ha acquistato 56.000 azioni proprie al prezzo medio di 6,283 euro, per un controvalore pari a 351.829,32 euro, nell'ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie.



A seguito di tali operazioni, il gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori detiene 6.382.000 azioni pari all'11,818% del capitale sociale.



A Milano, intanto, scivola BasicNet , che si posiziona a 6,21 euro, con una discesa dell'1,74%.





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