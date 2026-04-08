Orange Capital Development acquisisce l'80% di Effepi: obiettivo 30 milioni di fatturato in quattro anni

(Teleborsa) - Orange Capital Development ha acquisito l'80% di Effepi, società con sede in provincia di Cuneo fondata nel 1992 e specializzata nella produzione di dolci surgelati premium (tiramisù, profiterole, torte, monoporzioni e gelati). Il fatturato 2025 si attesta a circa 16 milioni di euro; con l'ingresso del nuovo azionista l'obiettivo è raggiungere 20 milioni entro fine 2026 e superare i 30 milioni nei prossimi quattro anni. Effepi conta circa 40 dipendenti e genera circa il 60% delle vendite all'estero, con Germania e Regno Unito come mercati principali.



L'operazione si inserisce nella strategia di Orange Capital Development di costruire un polo nel frozen food, già avviata con l'acquisizione di Gelit (produttore di piatti pronti surgelati) a fine 2024. Le sinergie attese riguardano logistica, canali food service e HoReCa, e soprattutto la piattaforma commerciale di Gelit, che aprirà a Effepi nuovi mercati internazionali, in primis Stati Uniti, Canada e Australia, oltre a Europa e Asia.



Davide Salvatore, founder e managing director di Orange Capital Development, ha dichiarato: "Con l'acquisizione di Effepi proseguiamo il progetto di costruzione di un polo di eccellenza nel frozen food. Da oggi siamo in grado di proporre ai mercati internazionali una vera e propria Italian experience, completa e fatta di prodotti di alta qualità. Le possibili sinergie da sviluppare aprono ottime prospettive di crescita e ci fanno guardare al futuro con ottimismo, nonostante un momento storico estremamente difficile caratterizzato da tensioni geopolitiche e commerciali."



(Foto: Scott Graham su Unsplash)

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