Milano 17:35
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Dow Jones 21:17
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Francoforte 17:35
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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (+0,11%)

Il FTSE 100 termina le contrattazioni a 10.332,79 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (+0,11%)
Chiude sulla parità Londra, che propone sul finale un +0,11% e archivia gli scambi a 10.332,79 punti.
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