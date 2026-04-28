Erfo, KT&Partners lima fair value e conferma Add

(Teleborsa) - KT&Partners ha ridotto il fair value a 2,06 euro per azione (da 2,08 euro) e confermato la raccomandazione "Add" sul titolo Laboratorio Farmaceutico Erfo , società operante nel settore nutraceutico e quotata su Euronext Growth Milan.



Gli analisti prevedono che i ricavi totali per l'esercizio 2026 cresceranno del 7% su base annua, raggiungendo i 10,7 milioni di euro (rispetto ai 10,8 milioni di euro stimati in precedenza), con una crescita sempre più supportata da un aumento delle vendite per centro e da un cross-selling precoce tra Diètnatural e Fit&Go. Il franchising per l'esercizio 2026 (8,4 milioni di euro, +7% su base annua, -1% rispetto al precedente) è stato riequilibrato internamente, con Fit&Go rivisto al rialzo a 3,2 milioni di euro (rispetto ai 2,9 milioni di euro stimati in precedenza) grazie a maggiori royalty e a una migliore copertura territoriale, con nuove aperture (in numero inferiore rispetto alle stime precedenti) che si spostano anche verso la Francia (2 contratti firmati all'inizio del 2026), con la rete fitness che diventa il principale motore di espansione internazionale. Diètnatural France e BodySano sono stati leggermente rivisti al ribasso, a causa di un rallentamento del mercato nutraceutico nella regione. Si prevede che DOS cresca dell'8% su base annua a 1,2 milioni di euro (+16% rispetto alle stime precedenti) grazie a una maggiore produttività per centro, con una rete consolidata di 14 centri, mentre la Divisione Medica, che dovrebbe crescere del 33% su base annua a 0,6 milioni di euro, è rivista al ribasso del 9% rispetto alle stime precedenti, a causa della persistente incertezza sulla strategia di commercializzazione di Osteo-Therapy.



Si prevede che l'EBITDA per l'esercizio 2026 cresca del 19% su base annua a 2,3 milioni di euro (margine del 22,0% rispetto alle stime precedenti del 23,3%), rivisto al ribasso per riflettere lo spostamento verso la Francia (costi organizzativi più elevati), unitamente a una più lenta crescita delle vendite incrociate. Si prevede ora che la PFN si attesti a 1,3 milioni di euro di net cash (rispetto ai 1,4 milioni di euro delle stime precedenti), con un flusso di cassa operativo di 2 milioni di euro e minori investimenti in conto capitale per la manutenzione pari a 0,3 milioni di euro rispetto alle stime precedenti, a conferma del continuo deleveraging, seppur a un ritmo più lento.



(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)

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