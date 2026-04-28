Milano 12:23
48.219 +1,14%
Nasdaq 27-apr
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Dow Jones 27-apr
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Londra 12:23
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Francoforte 12:23
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Giappone, Tasso disoccupazione in marzo

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Giappone, Tasso disoccupazione in marzo
Giappone, Tasso disoccupazione in marzo pari a +2,7%, in aumento rispetto al precedente +2,6% (la previsione era +2,6%).

(Foto: Ich bin dann mal raus hier / Pixabay)
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