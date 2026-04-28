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/ Giappone, Tasso disoccupazione in marzo
Giappone, Tasso disoccupazione in marzo
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28 aprile 2026 - 08.00
Giappone,
Tasso disoccupazione in marzo pari a +2,7%
, in aumento rispetto al precedente +2,6% (la previsione era +2,6%).
(Foto: Ich bin dann mal raus hier / Pixabay)
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