USA, indice case FHFA di aprile -0,1% su mese e +2% annuo

(Teleborsa) - L'indice FHFA elaborato dalla Federal Housing Finance Agency, che misura i prezzi delle abitazioni statunitensi, ha registrato ad aprile un calo mensile dello 0,1%, dopo il +0,2% sia del mese precedente (rivisto da +0,1%) sia della stima degli analisti.



Su base annua, l'indice, calcolato sui prezzi dichiarati degli immobili all'accensione del mutuo presso Fannie Mae e Freddie Mac, è salito del 2% rispetto al +1,8% del mese precedente (rivisto da +1,7%).



(Foto: Angelique Johnson / Pixabay)

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