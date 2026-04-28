MeglioQuesto, illimity disposta a riassumere l'incarico di EGA a determinate condizioni

(Teleborsa) - MeglioQuesto , società sospesa dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, ha reso noto che illimity Bank, che riveste la qualifica di creditore rilevante, ha manifestato la propria disponibilità a riassumere l'incarico di Euronext Growth Advisor (EGA), subordinatamente ad alcune condizioni.



In particolare, illimity ha manifestato la propria disponibilità a riassumere l'incarico di EGA sul presupposto che: siano approvati e/o pubblicati i bilanci civilistici e consolidati al 31 dicembre 2023, al 31 dicembre 2024, al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026, nonché le relazioni finanziarie semestrali al 30 giugno 2024 e al 30 giugno 2025 (e, ove necessario, quella al 30 giugno 2026) secondo il principio della continuità aziendale, ottenendo le relative relazioni di revisione contabile clean (fatti salvi eventuali richiami di informativa); ove, come prevedibile, ad esito del processo di risanamento, dovessero mutare sostanzialmente il business aziendale e/o i principali dati economico-finanziari, la società darà corso alla pubblicazione di un documento informativo idoneo a informare adeguatamente il pubblico degli investitori; la società proceda al rinnovo del collegio sindacale sulla base del voto di lista e sia in grado di rilasciare le attestazioni sul working capital e sul sistema di reporting richieste dal Regolamento Euronext Growth Milan, ed ottenga da un EGA riconosciuto in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti le attestazioni da questo previste.



Con riferimento a queste ultime, MeglioQuesto segnala come illimity risulti un creditore rilevante di MeglioQuesto e quindi, al fine di gestire tale potenziale conflitto di interessi, abbia ritenuto di adottare specifiche misure di governance. In particolare, l'eventuale sua partecipazione al capitale (all'esito delle operazioni contemplate dal Piano) sarà strutturata in modo tale da non attribuire diritti di voto superiori al 9,99% del totale di quelli esercitabili di volta in volta in assemblea.

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